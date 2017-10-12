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البرلمان الإيطالي يقر تعديلًا على قانون الانتخابات

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مصراوي Masrawy

البرلمان الإيطالي يقر تعديلًا على قانون الانتخابات

12:19 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

البرلمان الإيطالي يقر تعديلًا على قانون الانتخابات

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني

روما - (د ب أ): 

أقر البرلمان الإيطالي جزءا من تعديل قانون الانتخابات، وسط احتجاجات عنيفة من بعض الأحزاب.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قد ربطت التصويت اليوم الأربعاء في مجلس النواب، بتصويت على الثقة لتمرير التعديل المثير للجدل بشكل أسرع.

ومن المنتظر أن يجري التصويت على أجزاء أخرى من التعديل غدا الخميس، ويحتاج مشروع القانون في أعقاب ذلك إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ويعد هذا التعديل مهما بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويأتي حزب النجوم الخمسة في طليعة الأحزاب المناوئة للتعديل لأنه يعزز الائتلافات، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب بشكل عام، كما انتقد الحزب أيضا ربط التصويت على التعديل بتصويت الثقة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجرى في إيطاليا في موعد أقصاه ربيع 2018.

وتتصارع الأحزاب السياسية في البلاد منذ شهور بضراوة على تعديل قانون الانتخاب، وذلك بعد أن فشل رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي في تعديل الدستور، ما أدى إلى عدم وجود قانون انتخابات متفق عليه بالنسبة لمجلسي النواب والشيوخ.

ويؤيد مشروع التعديل الراهن، حزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزبا (رابطة الشمال) اليميني الشعبوي، و"إلى الأمام إيطاليا" المحافظ.

ويجمع القانون الجديد بين نظامي الانتخابات بالقائمة النسبية، والأغلبية المطلقة.

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مصراوي Masrawy

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