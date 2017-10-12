العبادي يطلع على آخر الاستعدادات العسكرية لتحرير مناطق سيطرة داعش

بغداد - (د ب أ):

زار رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، مساء الاربعاء مقر قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة أن زيارة العبادي جاءت من أجل "الاطلاع على الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي، وتأمين الحدود".

على صعيد متصل، أفادت مصادر أمنية في محافظة الأنبار بأن جحافل قطعات الشرطة الاتحادية، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، والجيش العراقي انطلقت الاربعاء باتجاه مناطق غربي الأنبار، للمشاركة بتحرير مناطق القائم وراوه، اخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية داعش في العراق.