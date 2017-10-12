السلطات الكردية تغلق طريق "أربيل-الموصل" بسواتر ترابية

الموصل - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقيةK مساء اليوم الأربعاءK بأن سلطات إقليم كردستان، أغلقت الطريق البري الرابط بين مدينتي أربيل والموصل بسواتر ترابية وكتل أسمنتية.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية: "أن سلطات إقليم كردستان أغلقت طريق "الموصل-اربيل" وقوات البيشمركة قطعت طريق الخازر آخر نقطة حدود الإقليم باتجاه الموصل بسواتر ترابية وكتل اسمنتية".

وذكرت مصادر في الحكومة العراقية، الأربعاء، أن الحكومة العراقية ليس في نيتها شن عملية عسكرية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وسيتم حلها وفق الدستور وتحت إشراف الحكومة الاتحادية.