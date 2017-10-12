حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تفجير انتحاري بمحافظة الأنبار وتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، علاوة على توجية الحكومة الإسبانية تحذير إلى الإنفصاليين باقليم كتالونيا.

1- وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يجريان محادثات هاتفية حول أزمة البلدين

علم الولايات المتحدة الأمريكية بجانب علم الجمهورية التركية (أ ف ب)

تحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، حسبما ذكرت شبكة "ان تي في" الإخبارية التلفزيونية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري غربي الانبار

انفجار قوي يهز محافظة الأنبار (أ ف ب)

فجر انتحاري نفسه في مقهى وسط هيت بمحافظة الانبار، 118 كيلومترا غربي بغداد، وتسبب في مقتل وإصابة 22 شخصًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- إسبانيا توجه إنذارًا أخيرًا لحكومة كتالونيا

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي

طالب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حكومة إقليم كتالونيا بتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت استقلال الإقليم رسميا، وذلك في الوقت الذي يفكر فيه راخوي فيما إذا كانت مدريد تحتاج لاتخاذ إجراءات للسيطرة على الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- قاذفتان أمريكيتان تقومان بعرض قوة في شبه الجزيرة الكورية

مقاتلات أمريكية في عرض عسكري (أ ف ب)

حلقت قاذفتان أمريكيتان استراتيجيتان فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض قوة موجه إلى بيونج يانج، في أول تدريب ليلي يشارك فيه الطيران الحربي الياباني والكوري الجنوبي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- انتهاء الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو

مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" (أ ف ب)

انتهت عمليات فرز الأصوات الجولة الثالثة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لاختيار مدير عام جديد خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا