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مشيرة خطاب: مستمرون بكل عزم وتصميم في انتخابات اليونسكو

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مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب: مستمرون بكل عزم وتصميم في انتخابات اليونسكو

11:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب: مستمرون بكل عزم وتصميم في انتخابات اليونسكو

مشيرة خطاب

باريس - (أ ش أ):

قالت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة وإفريقيا على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن العملية الانتخابية ما زالت تقريبا في منتصفها، وكانت ثالث جولة اليوم، فازت فيها مصر بصوت وخسرت قطر صوتين وفازت فرنسا بخمسة أصوات.

وأضافت خطاب، في اتصال هاتفي مع القناة الأولى المصرية: "إننا مستمرون في الجولة الانتخابية حتى نهايتها بكل عزم وتصميم إن شاء الله"، موضحة أن هناك جولة رابعة غدا وجولة خامسة وأخيرة بعد غد الجمعة، مشيرة إلى أن جولة الغد ستوضح أعلى اثنين من المرشحين اللذين سيتنافسان في الجولة الأخيرة، لافتة إلى أن فيتنام انسحبت من الانتخابات، وبقيت الصين بخمسة أصوات ولبنان بأربعة أصوات.

وردا على الإعلام الفرنسي حول تدخل المال السياسي في سير العملية الانتخابية على منصب مدير عام اليونسكو، أجابت خطاب: "تغطي وسائل الإعلام هذه المسائل، وأنا لا أعلق على هذا، وكل دولة لديها سلاح تحاول استخدامه، ونحن نتنافس بالكفاءة والاستحقاق"، منوهة بأن أداء مصر أفضل أداء، وأن المنظمة الآن تواجه أزمة حقيقية ومطلوب منها القيام بدور مهم للغاية في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب والتطرف وبناء ثقافة السلام والحفاظ على البيئة وحماية التراث، مشيرة إلى أن هذه المعايير هي التي تتنافس بها مصر".​

هذا المحتوى من

Asha

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