10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الخاسر الوحيد إذا انسحب من الاتفاق النووي مع طهران، ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن التقارير التى ظهرت حديثا بشأن دعوة الرئيس ترامب لزيادة حجم الترسانة النووية الامريكية زائفة.

1- الرئيس الإيراني: ترامب سيكون الخاسر الوحيد إذا انسحب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 22 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الخاسر الوحيد إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني.

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2- وزير الخارجية الفلسطيني: يجب على أوروبا أن تعترف بدولة فلسطين

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في إسطنبول بتركيا في 8 يناير 2017 (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقال: "إن أوروبا ترى جيداً من الذي يعرقل مسيرة السلام وتحقيقه في إشارة إلى إسرائيل".

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3- وزير الخارجية الألماني: النزاع الكتالوني يمكن حله عبر الحوار

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في برلين في 5 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل من إعلان أحادي الجانب لاستقلال إقليم كتالونيا الإسباني، مؤكدًا أنه لا يمكن حل أزمة كتالونيا إلا عبر الحوار على أساس سيادة القانون وفي إطار الدستور الإسباني.

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4- ترامب: توجد مواقف مختلفة تجاه كوريا الشمالية لكنني من يتخذ القرار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ماريلاند الأمريكية الأربعاء (أ ف ب)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مواقف مختلفة داخل الإدارة الأمريكية بشأن طريقة التعامل مع ملف الأزمة النووية مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أنه يستمع إلى الجميع، لكنه في النهاية هو من يقرر.

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5- ماتيس: ما تردد عن دعوة ترامب لتعزيز الترسانة النووية "زائف"

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في واشنطن في 9 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن التقارير التى ظهرت حديثا بشأن دعوة الرئيس ترامب لزيادة حجم الترسانة النووية الامريكية زائفة تماما. إن هذا النوع من التقارير الخاطئة يعد أمرًا غير مسؤول".

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6- رئيس حكومة كتالونيا: على مدريد تسوية الأزمة الراهنة بالحوار

رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت - أرشيفية

دعا رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت، الحكومة الأسبانية إلى إدراك ضرورة الدخول في حوار من أجل تسوية الأزمة الراهنة.

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7- رئيس وزراء إسبانيا: لا حوار بين القانون والعصيان

رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي أمام البرلمان الاسبانى إن الكثير من الأمور المؤسفة قد وقعت، ولكن يجب إلقاء كل اللوم على عاتق "مجموعة نشطاء" دفعوا باتجاه إجراء"استفتاء مخادع"، مضيفًا: " لا حوار بين القانون الديمقراطي والعصيان أو عدم المشروعية".

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8- الرئيس الفلبيني: 5 آلاف بندقية "منحة روسية" للفلبين

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في مانيلا في 5 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أن روسيا ستمنح 5 آلاف بندقية كلاشنيكوف إلى الفيليبين، فيما يعتقد أنه أول شحنة أسلحة روسية من نوعها الى الحليف القديم للولايات المتحدة.

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9- مشيرة خطاب: مستمرون بكل عزم وتصميم في انتخابات اليونسكو

السفيرة مشيرة خطاب - أرشيفية

قالت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن العملية الانتخابية ما زالت تقريبا في منتصفها، مضيف: "مستمرون بكل عزم وتصميم في انتخابات اليونسكو".

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10- ئب وزير الخارجية الكويتي: لم نوجه دعوات لعقد القمة الخليجية حتى الآن

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله - أرشيفية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن دولة الكويت لم توجه حتى الآن دعوات إلى قادة دول الخليج العربي؛ لعقد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر المقبل.

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