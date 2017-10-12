​البيئة تهيب بالمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية نظرا للعوامل الجوية

كتبت- مادي غيث:

أكدت التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية في محافظات الدلتا مهيأة لتركيز الملوثات هناك من المصادر المختلفة بسبب التهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح وذلك استنادا كذلك إلى البيان اليومي الصادر من الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية والذي أشار إلى تأثر محافظات الوجه البحري والدلتا برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، إلى أن العوامل الجوية في مناطق شمال القاهرة مع دخول ساعات الليل قد تساعد على تركيز الملوثات وبالتالي يمكن أن يتم تمييز رائحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في بعض المناطق من شمال القاهرة حتى واذا لم ترتفع قياسات محطات رصد الهواء المحيط المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد في شمال القاهرة.

وأهابت الوزارة بالمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وخصوصا قش الأرز لما له من آثار صحية ضارة، والتوجه إلى الاستفادة منه بإعادة استخدامه في تغذية الحيوانات كمادة مالئة تخلط بالعلف نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين أو كسماد عضوي للزراعة أو جمعه وكبسه وبيعه حيث اصبحت هناك سوق رائجة لقش الأرز والذي وصل سعره في حالة فرمه وكبسه الى 1200 جنيه للطن، فضلاً عن أن حرق القش يعرض المزارع المخالف للعقوبة القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة.

ومن جانبها، تقوم وزارة البيئة بخفض معدلات التلوث والسيطرة على مصادرها سواء كانت حرق مخلفات أو أنشطة صناعية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأهمها صور الأقمار الصناعية وأنظمة التتبع لسيارات دوريات التفتيش لسرعه التوجه إلى أقرب نقطة حرق، بالإضافة إلى متابعة كافة مقالب المخلفات البلدية الوسيطة، لمنع أي اشتعال ذاتي لتلك المخلفات.

كما وفرت الوزارة المعدات الزراعية اللازمة لجمع وكبس قش الأرز، و افتتحت ايضا العديد من مواقع تجميع قش الأرز وقدمت الدعم للمتعهدين بواقع 50 جنيها عن كل طن يجمعه المتعهد في الموقع بالإضافة إلى احتفاظه بالقش .

يذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى من المواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء.

وتحث الوزارة المواطنين على عدم التردد في الإبلاغ عن أي نقاط حرق لقش الأرز أو أي تلوث ناتج عن أنشطة صناعية أو مكامير الفحم، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.