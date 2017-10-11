وزير الأوقاف يلتقى يوم الأحد المقبل مع قيادات الدعوة بالوادي الجديد
وزير الأوقاف يلتقى يوم الأحد المقبل مع قيادات الدعوة بالوادي الجديد
11:30 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
القاهرة- أ ش أ:
يلتقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يوم الأحد المقبل، مع قيادات الأوقاف والدعوة بمحافظة الوادى الجديد في إطار جولاته بمختلف محافظات الجمهورية ، على رأس وفد من وزارة الأوقاف.
ومن المقرر أن يناقش وزير الأوقاف خلال اللقاء الذي يحضره اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهود تصويب الخطاب الديني والنهوض بالدعوة ودعم دور المسجد والواعظات في العمل الدعوى والتعرف على رؤى الأئمة بصددها.
كما يفتتح وزير الأوقاف 5 مساجد جديدة بمحافظة الوادي الجديد ويتابع المشروعات التي تنفذها هيئة الأوقاف.
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