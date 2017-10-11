أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يلتقى يوم الأحد المقبل مع قيادات الدعوة بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يلتقى يوم الأحد المقبل مع قيادات الدعوة بالوادي الجديد

11:30 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف يلتقى يوم الأحد المقبل مع قيادات الدعوة بالوادي الجديد

الدكتور محمد مختار جمعة

​​القاهرة- أ ش أ:

يلتقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يوم الأحد المقبل، مع قيادات الأوقاف والدعوة بمحافظة الوادى الجديد في إطار جولاته بمختلف محافظات الجمهورية ، على رأس وفد من وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يناقش وزير الأوقاف خلال اللقاء الذي يحضره اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهود تصويب الخطاب الديني والنهوض بالدعوة ودعم دور المسجد والواعظات في العمل الدعوى والتعرف على رؤى الأئمة بصددها.

كما يفتتح وزير الأوقاف 5 مساجد جديدة بمحافظة الوادي الجديد ويتابع المشروعات التي تنفذها هيئة الأوقاف.

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​وزيرا الأوقاف والثقافة يشهدان اللقاء الفكري حول "التماسك المجتمعي"

    أخبار

  • بعد التأهل لكأس العالم.. وزير الأوقاف: روح أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني

    أخبار

  • ​سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون في مجال التمور يعكس أواصر الصداقة

    أخبار

  • ​ ​وزير الأوقاف: نحن بحاجة لاستلهام روح أكتوبر في البذل والعطاء والتضحية

    أخبار

إعلان

336b9c3f55.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد