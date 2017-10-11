غدًا.. وزير الصحة يفتتح معرض المستلزمات الطبية للشركات المحلية
غدًا.. وزير الصحة يفتتح معرض المستلزمات الطبية للشركات المحلية
11:29 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
وزير الصحة والسكان
كتب- أحمد جمعة:
يفتتح الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، غدًا الخميس، معرض الشركات المحلية المصنعة للمستلزمات الطبية التابعة لغرفة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف الصناعية.
ومن المقرر أن يعقد المعرض بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، حيث سيتم عرض المنتجات المحلية من التجهيزات الطبية ل 220 شركة محلية.
وقالت وزارة الصحة، إن هذه المبادرة من الوزير تأتي حرصا على إظهار إمكانيات الشركات والمصانع المحلية المصنعة للمستلزمات الطبية، والاستفادة منها، وتحفيزاً لهذة الشركات من أجل تنمية الصادرات المحلية.
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