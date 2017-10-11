مجدي عبدالغني يفتعل أزمة جديدة في الجبلاية

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يشهد مجلس إدارة اتحاد الكرة أزمة بين مجدي عبدالغني، وأعضاء المجلس بعد تصريحات الأول، التي اشار فيها لإمكانية رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.

ونجح هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، في قيادة الفراعنة، لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم لأول مرة بعد غياب دام 28 عامًا، إلا أن مجدي عبدالغني، أكد أنه من الممكن أن يرحل عن تدريب المنتخب.

ولمح البلدوز، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أثناء تواجده بمقر اتحاد الكرة، أن إقالة كوبر من تدريب المنتخب، ليست زلزالًا سيهتز لها مصر، مشيرًا أن منتخب السعودية أقال مدربه رغم التأهل لكأس العالم.

وأكد عبدالغني، أنه سيعرض رأيه في الاجتماع المقبل للمجلس، حول استمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني أو رحيله في الفترة المقبلة.

وتواصلت «التحرير» مع عددًا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لتوضيح حقيقة تفكير المجلس في الإطاحة بكوبر رغم الإنجاز الذي حققه بالتأهل للمونديال.

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وقال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن كوبر لن يرحل عن المنتخب الوطني، خاصة وأنه استطاع تحقيق إنجازًا غاب عن مصر منذ أكثر من ربع قرن.

وأشار أبو الوفا، أن المجلس لم يطرح من الأساس فكرة تغيير كوبر والاستعانة بمدرب آخر بدلًا منه، مؤكدًا أن الأرجنتيني سيبقى مدربًا للمنتخب حتى نهاية عقده.

وفي نفس السياق أكد خالد لطيف، أن فكرة الإطاحة بهيكتور كوبر بعدما نجح في مهمته، غير مطروحة على طاولة اجتماعات اتحاد الكرة، ولن يتم طرحها نهائيًا، خاصة وأن المدرب نجح فيما طُلب منه.

وشدد لطيف، على أن اتحاد الكرة تعاقد مع كوبر، لتحقيق حلم التأهل للمونديال، وهو ما نجح فيه بالفعل، وبالتالي ليس من المنطقي أن يرحل عن المنتخب.

ومن جانبه، أكد كرم كردي، أن الحديث عن رحيل كوبر عن المنتخب، عارِ تمامًا من الصحة، خاصة وأنه نجح في المهمة التي أسندت إليه، لذلك الأرجنتيني سيستمر مع الفراعنة حتى نهاية عقده الذي سينتهي بانتهاء كأس العالم.

وأكد بعض المقربين من هاني أبو ريدة، أن رئيس اتحاد الكرة، يتمسك بشدة ببقاء الأرجنتيني هيكتور كوبر، على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، خاصة وأنه نجح في قيادة المنتخب في التأهل للمونديال.