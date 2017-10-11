حجز 35 شخصًا من حملة "الماجستير والدكتوراه" للغد

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الأربعاء، حجز 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول اتهامهم بالتجمهر أمام مجلس الوزراء.

وقال المحامي حازم صلاح الدين، إن النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل.

وأضاف "حازم" في تصريحات لمصراوي، أن الأحراز المدرجة في المحضر عبارة عن فيديوهات لوقفتهم الاحتجاجية ولافتات فقط.

وقال الدكتور محمود أبو زيد، "المتحدث الرسمي باسم حملة الماجستير والدكتوراه" إن قوات الأمن، أمام مجلس الوزراء، ألقت القبض على 35 شخصًا، خلال وقفة احتجاجية لهم على عدم التعيين، وتم إحالتهم للنيابة.