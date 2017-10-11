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طالبات يدشنّ حملة لتوقيع بيان اعتراض على خدمات «مدينة سموحة» بالإسكندرية

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طالبات يدشنّ حملة لتوقيع بيان اعتراض على خدمات «مدينة سموحة» بالإسكندرية طالبات يدشنّ حملة لتوقيع بيان اعتراض على خدمات «مدينة سموحة» بالإسكندرية

التحرير

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دشنت طالبات المدينة الجامعية بسموحة التابعة لجامعة الإسكندرية، حملة توقيعات من زملائهن المقيمات بالمدينة على بيان إعلان رفض الخدمات التى يحصلون عليها، من أجل توجيهه إلى المدير العام للمدن الجامعية، وتسليمه إلى رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم.

وذكر بيان الحملة، الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، أن الطالبات يعترضن على ارتفاع مصروفات المدن الجامعية نظرا للحالة المادية لأولياء أمورهن.

وأشار البيان إلى وجود بعض الملاحظات على الطعام، أولها قلة كمية الوجبات بالإضافة إلى مستوى طهى الطعام خاصة اللحوم والأرز، مشيرين إلى أن وجبة العشاء بعد أن ازداد الأمر سوءا لا تكفى لشخص واحد، كما أن الخبز لا يصلح للطعام.

وطالب بيان الطالبات بإعادة ما أسموه «وجبة يوم الجمعة» إلى سابقتها، لتنوع القيمة الغذائية، وذلك لاحتياج الطالبات إلى وجبة فسفور فى النظام الغذائى، من خلال توفير معلبات الـ"تونة" أو نوع من الأسماك على مدار أسبوع، واشتكين من عدم الحصول على منتجات الألبان إلا مرة واحدة فى الأسبوع.

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وتطرق البيان إلى شكوى الطالبات من انتشار الحشرات داخل المدينة الجامعية، لافتا إلى تعرض إحداهن لموقف صعب بعد أن فتحت مياه «الكولدير» ونزل منها بعض الحشرات "دود، نمل"، وأوضحن أن الفلاتر لا تخضع للصيانة الدورية.

وطالب بيان المقيمات في المدينة الجامعية بسموحة، بساعة إضافية على الأقل خلال فترة وجبة الغذاء، لتزامنه مع المحاضرات.

واختتم بيان الطالبات: "لقد طالبتونا بزيادة المصروفات ولم نتأخر عن ذلك ونحن لا نشكو المنظومة بدافع الشكوى وإنما بدافع الإصلاح".

وأضرب طلاب المدن الجامعية عن الطعام لمدة يوم، الخميس الماضي، احتجاجا على زيادة رسوم الإقامة بنسبة وصلت إلى110%، كما نظموا وقفة احتجاجية داخل المدن الجامعية وأمام مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى، على طريق الكورنيش وكذلك داخل الكليات كإحدى وسائل الضغط للتراجع عن قرار رفع المصاريف.

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التحرير

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