أديب عن العاصمة الإدارية: «أقسم بالله لو بنبيّض أوضة هتقعد أكتر من كده»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست عبارة عن «كمبوند» لأغنياء مصر فقط، كما يتردد، بل ستضم كل فئات الشعب، حيث أنها ستضم وحدات لمحدودي الدخل.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «دش مش للبهوات والله، دي مدينة زي أي مدينة، عايز تحجز روح احجز، عايز شقة روح اشتري شقة، هما بنينها ليه غير عشان كده؟».

تابع: «مشروع العاصمة الإدارية ضخم للغاية، أنا بطلت اسأل جايبين الفلوس اللي عملوها بيها منين، لكن حابب اسأل امتى ده كله اتبنى؟ 18 شهر تم فيهم حاجات جدًا، مدينة كاملة، أقسم بالله إحنا لو بنبيض أوضة هتقعد أكتر من كده».

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واصل: «المشروع ده يتكلف تريليونات مش مليارات، ومحدش واخد حاجة معاه والله، ده بتاع الشعب، مش بتاع ولاد فلان ولا أصحاب فلان، ده بتاع المواطن المصري، ووالله ما ببيع الوهم لحد».

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالًا بتدشين المرحلة الأولى منها، حيث توجه إلى مقر فندق الماسة الجديد التابع للقوات المسلحة، والذي تم الانتهاء من إنشائه بالكامل، وقد تفقد الرئيس الفندق بما يشمله من مباني وقاعات وإمكانات.



