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نظر جلسة تجديد حبس أعضاء شبكة "الحفلات الجنسية" بالقليوبية.. 16 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

نظر جلسة تجديد حبس أعضاء "الحفلات الجنسية" بالقليوبية.. 16 أكتوبر

10:41 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا الخيمة، 16 أكتوبر الجاري، لنظر جلسة تجديد حبس أعضاء أكبر شبكة لتبادل الزوجات والحفلات الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت معلومات سرية وردت لمباحث الآداب بالقليوبية، تفيد إنشاء شخص يدعى "م. ح" موظف بفندق شهير في القاهرة، صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات، حتى تفاعل معه أحد الأشخاص ويدعى "م .م" ونشأت معه علاقة صداقة، انتهت بتبادل زوجتيهما داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

عُرضت المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وجرى وضع الشقة تحت المراقبة، وتبين تنظيم المتهم الأول حفلات جنسية، وكان كل متهم يمارس الجنس مع زوجة الآخر في غرفة نوم واحدة.

وداهمت القوات، الشقة، وضُبط المتهمان وهما: "م ح" موظف، وزوجته "س م" و "م م" مهندس كهربائي، وزوجته "د" مدرسة في غرفة نوم واحدة متجردين من ملابسهم، وجرى تحرير عقاقير منع الحمل داخل الشقة وملابسهم الداخلية.

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