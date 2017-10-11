ترامب يبحث مع رئيس وزراء كندا مستقبل "اتفاقية نافتا"

واشنطن - (د ب أ):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي جاستين توردو، اليوم الأربعاء في البيت الأبيض مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وقال ترامب، الذي ظل ينتقد الاتفاقية لفترة طويلة، إن من الممكن ألا نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق، كما أن من الممكن أيضا أن نتمكن من ذلك.

يذكر أن الاتفاقية كانت دخلت حيز التنفيذ منذ 1994، وتضم الاتفاقية المكسيك إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

وخلال لقائه الرسمي الثاني بترامب في المكتب البيضاوي، اشاد ترودو بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين بلاده والولايات المتحدة، وقال:" لدينا علاقات وثيقة بشكل لا يُصَدَّق"، وأشار إلى التشابك بين البلدين في اقتصادنا وثقافتنا وشعبنا، وذلك على الرغم من أن هناك دائما في هذه العلاقات ما يحتاج إلى التحسين.

وأضاف ترودو أنه يتطلع لهذا السبب إلى إجراء محادثات بناءة.

يذكر أنه بناء على دفع من ترامب، سيتم إعادة النقاش حول أكبر اتفاقية للتجارة في العالم بسوق داخلية مشتركة يبلغ عدد سكانها 460 مليون نسمة.

ويرى ترامب أن الأمريكيين متضررين من هذه الاتفاقية، ويحملها بالدرجة الأولى المسؤولية عن العجز التجاري مع المكسيك.

وستستغرق المفاوضات حول الاتفاقية شهورا.

وفي أعقاب زيارته للولايات المتحدة، سيتوجه ترودو إلى المكسيك.