أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول حقوقي أوروبي يحذر إيطاليا من إعادة مهاجرين للسلطات الليبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول حقوقي أوروبي يحذر إيطاليا من إعادة مهاجرين للسلطات الليبية

10:29 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مسؤول حقوقي أوروبي يحذر إيطاليا من إعادة مهاجرين للسلطات الليبية

مهاجرين

باريس - (د ب أ):

حذر مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا نيلز ميزنيكس إيطاليا من أنها تخاطر بانتهاك قانون حقوق الإنسان الأوروبي إذا ما سلمت مهاجرين إلى السلطات الليبية.

وطلب ميزنيكس في خطاب إلى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، تم نشره، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن نشر سفن تابعة للبحرية الإيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التعامل مع تهريب البشر.

وقال ميزنيكس إن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول معاملة المهاجرين في ليبيا تشير إلى أن "تسليم الأفراد إلى السلطات الليبية أو جماعات أخرى في ليبيا قد يعرضهم لخطر حقيقي من التعذيب أو المعاملة المهينة أو العقوبة".

كما طلب من مينيتي توضيح طبيعة دعم إيطاليا للسلطات الليبية، وما هي الضمانات التي تطبقها إيطاليا لضمان عدم تعرض أي شخص تقوم السفن الإيطالية باعتراضه أو إنقاذه في المياه الليبية لخطر التعرض لمعاملة غير إنسانية.

ورد على ذلك، قال مينيتي "السفن الإيطالية أو السفن التي تعمل بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي لم تقم باعادة المهاجرين إلى ليبيا، بحسب وكالة الانباء الإيطالية "انسا".

وتركز العملية الإيطالية، بحسب مينيتي، على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وتوفير الدعم اللوجسيتي له، وليس على "نشاط الطرد".

ووصل نحو 3900 مهاجر فقط إلى إيطاليا في أغسطس، بعدما توصلت روما إلى اتفاقات مع خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، ما يعادل أقل من خمس مستويات أغسطس من العام الماضي.

وفي الشهر نفسه، وافق البرلمان الإيطالي على عملية برية على طول الساحل الليبي لمكافحة تهريب البشر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي يقترب من المليار خلال العام

    أخبار

  • بدء التصويت في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو بمشاركة 5 دول بينها

    أخبار

  • مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو

    أخبار

  • تحقيق أممي: الجيش الميانماري نفذ هجمات "منسقة وممنهجة" لطرد الروهينجا

    أخبار

إعلان

c6c56c9154.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد