تمرد الشرقية تطالب أمريكا بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

أكد الدكتور هيثم خليفة، عضو حركة تمرد بالشرقية، أن رسالة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للرئيس عدلى منصور لم تكن هى الأمل المنشود من الولايات المتحدة، ولكن حركة تمرد تطالب أمريكا أن تتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين ومقابلة كوادرها وأن تتعامل بحيادية مع جميع الأطراف.

وشدد عضو حركة تمرد على ضرورة رد الولايات المتحدة الأمريكية على الطلب المقدم من الحركة على موقع البيت الأبيض الأمريكى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، أسوة بحركة حماس الجناح العسكرى للإخوان المسلمين.

وأضاف خليفة أن الموقف الأمريكى متذبذب حتى الآن ولم نعلم نواياه الحقيقية، وأن العالم بأكمله اعترف بأن الشعب المصرى أجبر الجميع على الرضوخ لإرادته.