حسني عبدربه يرد على الجهاز الفني للإسماعيلي ويكشف حقيقة إصابته

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أكد حسني عبدربه، لاعب وسط الإسماعيلي، أنه لا يعاني من أي إصابة، وأن استبعاده من قائمة الـ20 لاعبًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد غد الجمعة، فى الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، كان قرارًا مفاجئًا له من الجهاز الفني للفريق.

وقال عبدربه، في تصريحات صحفية:" أحترم رؤية الجهاز الفني، ولكن لابد أن تكون الآمور واضحة تماماً فأنا لا أعاني من الإصابة بدليل مشاركتي في التدريبات طوال الأيام الماضية، إضافة إلى أننى خضت المباراة الودية الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية يوم الإثنين".

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وأضاف:" لا أعلم سبب استبعادي من قائمة الـ20 لاعبًا، فهو قرار مفاجئ بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أنه في بعض المباريات الماضية جلس على مقاعد البدلاء، ولم يكن هناك أي أزمة والآن يجد نفسه خارج قائمة المباراة، بالطبع هي رؤية جهاز فني، ولكني لا أعلم ما السبب فيها".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.