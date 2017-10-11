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النصر يخطف التعادل من وادي دجلة في الوقت القاتل

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النصر يخطف التعادل من وادي دجلة في الوقت القاتل النصر يخطف التعادل من وادي دجلة في الوقت القاتل

التحرير

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خطف فريق النصر، تعادلًا ثمينًا من فريق وادي دجلة، في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح يوسف أوتارا، مهاجم وادي دجلة، في الدقيقة 31 من إحراز الهدف الأول لفريق دجلة من كرة عرضية داخل منطقة ليسددها برأسية قوية داخل المرمى، قبل أن ينجح أحمد حسين في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 91، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وبهذه النتيجة يرفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة الرابعة، ليحتل المركز الثاني عشر، بينما رفع النصر رصيده إلى النقطة الثالثة، ويظل في المركز الرابع عشر.

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التحرير

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