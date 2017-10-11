شتراكا: مُحبط من أداء لاعبي سموحة (فيديو)

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قال التشيكي فرانز شتراكا، المدير الفني لنادي سموحة، إنه محبط من أداء لاعبي فريقه أمام بتروجيت، وفشلهم في تحقيق الفوز، وعدم استغلال النقص العددي بصفوف الفريق البترولي.

وتعادل سموحة أمام ضيفه فريق بتروجيت، دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف «شتراكا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sport، أن لاعبي فريقه فرطوا في نقاط المباراة باختيار أسلوب اللعب الأصعب وعدم استغلال طرد لاعب بتروجيت.

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وعن مواجهة الزمالك في الجولة المقبلة، أشار إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز مع سموحة في كل المباريات التي يخوضها.



