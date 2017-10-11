ألمانيا: عدد طلبات اللجوء العالقة بلغ نحو 100 ألف حالة

برلين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن عدد طلبات اللجوء التي لا تزال منظورة أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بلغ في الوقت الراهن نحو 100 ألف حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد قضايا اللجوء المنظورة بلغ بحلول نهاية سبتمبر الماضي 99 ألف و334 قضية، مقابل 579 ألف قضية في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان عدد ضخم من قضايا اللجوء العالقة قد تكدس لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، في ظل التدفق الهائل لطالبي الحماية إلى ألمانيا في عامي 2015 و2016.

وواجه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين صعوبات في إنهاء هذه القضايا، وبدأ العام الحالي بأكثر من 430 ألف قضية عالقة.

كانت يوتا كورت، مديرة المكتب، أعلنت قبل فترة قصيرة أنها عازمة على خفض عدد القضايا العالقة إلى 50 ألف قضية، لكنها استبعدت الانتهاء تماما من هذه القضايا في ظل استمرار تقديم طلبات اللجوء.

يذكر أن عدد طالبي الحماية القادمين إلى ألمانيا، وصل منذ أشهر إلى مستوى متدن نسبيا، حيث بلغ عدد طالبي الحماية الذين تم تسجيلهم حديثا في سبتمبر الماضي 14 ألف و688 شخصا، بعد أن وصل عددهم إلى 16 ألف و312 شخصا في أغسطس الماضي.

ولا يزال أغلب طالبي الحماية من السوريين والعراقيين يليهم الأتراك في المركز الثالث خلال شهر سبتمبر.

وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في الفترة بين يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين نحو 140 ألف شخص، وعلى مدار هذه الفترة الطويلة ظل الأفغان يمثلون ثالث أكبر عدد من طالبي الحماية في ألمانيا.