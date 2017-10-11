ماتيس: ما تردد عن دعوة ترامب لتعزيز الترسانة النووية "زائف"
ماتيس: ما تردد عن دعوة ترامب لتعزيز الترسانة النووية "زائف"
10:18 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
واشنطن - (د ب أ):
نفى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، تقريرا مفاده أن الرئيس دونالد ترامب طلب زيادة حجم الترسانة النووية خلال لقاء فى مبنى وزارة الدفاع " البنتاجون".
وقال ماتيس فى بيان اليوم:" إن التقارير التى ظهرت حديثا بشأن دعوة الرئيس ترامب لزيادة حجم الترسانة النووية الامريكية زائفة تماما. إن هذا النوع من التقارير الخاطئة يعد أمرًا غير مسؤول".
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