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ماتيس: ما تردد عن دعوة ترامب لتعزيز الترسانة النووية "زائف"

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مصراوي Masrawy

ماتيس: ما تردد عن دعوة لتعزيز الترسانة النووية "زائف"

10:18 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

واشنطن - (د ب أ):
نفى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، تقريرا مفاده أن الرئيس دونالد ترامب طلب زيادة حجم الترسانة النووية خلال لقاء فى مبنى وزارة الدفاع " البنتاجون".

وقال ماتيس فى بيان اليوم:" إن التقارير التى ظهرت حديثا بشأن دعوة الرئيس ترامب لزيادة حجم الترسانة النووية الامريكية زائفة تماما. إن هذا النوع من التقارير الخاطئة يعد أمرًا غير مسؤول".

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مصراوي Masrawy

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