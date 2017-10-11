ماتيس: ما تردد عن دعوة ترامب لتعزيز الترسانة النووية "زائف"

واشنطن - (د ب أ):

نفى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، تقريرا مفاده أن الرئيس دونالد ترامب طلب زيادة حجم الترسانة النووية خلال لقاء فى مبنى وزارة الدفاع " البنتاجون".

وقال ماتيس فى بيان اليوم:" إن التقارير التى ظهرت حديثا بشأن دعوة الرئيس ترامب لزيادة حجم الترسانة النووية الامريكية زائفة تماما. إن هذا النوع من التقارير الخاطئة يعد أمرًا غير مسؤول".