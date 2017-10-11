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أحمد موسى عن العاصمة الإدارية: «الفنكوش كبر» (فيديو)

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أحمد موسى عن العاصمة الإدارية: «الفنكوش كبر» (فيديو) أحمد موسى عن العاصمة الإدارية: «الفنكوش كبر» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، إن الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر فخرًا لكل المصريين، مضيفًا: «أنا في 2016 سجلت حلقة من العاصمة الإدارية، وكان المشروع لسه في بدايته، أما الآن الأمر أصبح وضعًا آخر».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الفنكوش كبر (يقصد العاصمة الإدارية)، المباني الخاصة بالوزارات الحكومية هيخلصوا نهاية العام المقبل.. فالعمل متواصل وشركة مصرية عظيمة تعمل في المشروع».

قام الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة احتفالاً بتدشين المرحلة الأولى منها، حيث توجه السيسي إلى مقر فندق الماسة الجديد التابع للقوات المسلحة، الذي تم الانتهاء من إنشائه بالكامل.

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وتفقد الرئيس السيسي الفندق بما يشمله من مبانٍ وقاعات وإمكانات. وتوجه الرئيس عقب ذلك إلى قاعة المؤتمرات الرئيسية بفندق الماسة، حيث استمع إلى عرض قدمه الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أكد خلاله حرص الدولة على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أنها تُمثل طفرة في مجال الإنشاء والتعمير في .

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التحرير

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