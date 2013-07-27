أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شباب بالإسكندرية يعلنون حظر تجوال "الإخوان" ويحذرون من رفع صور مرسى

Google+ Print
شباب بالإسكندرية يعلنون حظر تجوال "الإخوان" ويحذرون من رفع صور مرسى شباب بالإسكندرية يعلنون حظر تجوال "الإخوان" ويحذرون من رفع صور مرسى

أصدر مجموعة من شباب الإسكندرية بيانا اليوم أكدوا فيه:"أنه بعد مقتل أكثر من 8 شباب وإصابة العشرات أمس نعلن نحن شباب الإسكندرية بداية من اليوم حظر التجوال على جميع الإخوان فى الإسكندرية".

وأعلنوا غلق جميع محلات الإخوان وعدم نزولهم الشوارع وعدم رفع صورة مرسى على أى سيارة.

وقالوا فى بيانهم موجهين حديثهم إلى جماعة الإخوان "هذا أول تنبيه لكم أيها الإخوان إذا وجدنا ما حذرنا منه سوف يكون العقاب لكم قاسيا جدا لا تتحملونه وهذا أول وآخر تحذير لكم".

وقع على البيان كل من"شباب السيالة والعطارين وسوق الجمعة وزعربانة والرمل الميرى والطبجية والدهرية وأبو سليمان والدخيلة ومساكن الأمريكان والمتراس وغيط العنب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365