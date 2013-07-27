شباب بالإسكندرية يعلنون حظر تجوال "الإخوان" ويحذرون من رفع صور مرسى

أصدر مجموعة من شباب الإسكندرية بيانا اليوم أكدوا فيه:"أنه بعد مقتل أكثر من 8 شباب وإصابة العشرات أمس نعلن نحن شباب الإسكندرية بداية من اليوم حظر التجوال على جميع الإخوان فى الإسكندرية".

وأعلنوا غلق جميع محلات الإخوان وعدم نزولهم الشوارع وعدم رفع صورة مرسى على أى سيارة.

وقالوا فى بيانهم موجهين حديثهم إلى جماعة الإخوان "هذا أول تنبيه لكم أيها الإخوان إذا وجدنا ما حذرنا منه سوف يكون العقاب لكم قاسيا جدا لا تتحملونه وهذا أول وآخر تحذير لكم".

وقع على البيان كل من"شباب السيالة والعطارين وسوق الجمعة وزعربانة والرمل الميرى والطبجية والدهرية وأبو سليمان والدخيلة ومساكن الأمريكان والمتراس وغيط العنب".