العرابي ينفي انسحاب مشيرة خطاب من انتخابات اليونسكو: وضعها يتحسن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ومدير حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب، انسحاب المرشحة المصرية في الانتخابات لصالح مرشحة فرنسا، مؤكدًا أن مشيرة خطاب وضعها يتحسن في انتخابات اليونسكو، وهناك مؤشر إيجابي في التصويت.

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»،اليوم الأربعاء، أن مرشح قطر خسر أصواتًا في المرحلة الثالثة من التصويت، وهذا دليل على الفقر لدى المرشح على إقناع الدول المصوتة به.

شاهد أيضا

وتابع أن جزءًا من الأصوات سيذهب إلى مصر غدًا ومركز مشيرة خطاب سيتقدم، وأنه كان من المفترض أن تبدأ مشيرة خطاب بالحصول على الأصوات الإفريقية بقيمة 17 صوتًا في الجولة الأولى.