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العرابي ينفي انسحاب مشيرة خطاب من انتخابات اليونسكو: وضعها يتحسن

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العرابي ينفي انسحاب مشيرة خطاب من انتخابات اليونسكو: وضعها يتحسن العرابي ينفي انسحاب مشيرة خطاب من انتخابات اليونسكو: وضعها يتحسن

التحرير

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نفى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ومدير حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب، انسحاب المرشحة المصرية في الانتخابات لصالح مرشحة فرنسا، مؤكدًا أن مشيرة خطاب وضعها يتحسن في انتخابات اليونسكو، وهناك مؤشر إيجابي في التصويت.

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»،اليوم الأربعاء، أن مرشح قطر خسر أصواتًا في المرحلة الثالثة من التصويت، وهذا دليل على الفقر لدى المرشح على إقناع الدول المصوتة به.

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وتابع أن جزءًا من الأصوات سيذهب إلى غدًا ومركز مشيرة خطاب سيتقدم، وأنه كان من المفترض أن تبدأ مشيرة خطاب بالحصول على الأصوات الإفريقية بقيمة 17 صوتًا في الجولة الأولى.

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التحرير

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