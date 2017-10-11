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«شعراوي» يتحدث عن تأهل مصر للمونديال و دور صلاح مع المنتخب

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«شعراوي» يتحدث عن تأهل مصر للمونديال و دور صلاح مع المنتخب «شعراوي» يتحدث عن تأهل مصر للمونديال و دور صلاح مع المنتخب

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

عبر النجم الإيطالي وصاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي لاعب روما الإيطالي، عن سعادته بتأهل منتخب ، لبطولة المقرر إقامتها في العام المقبل.

وقال الشعراوي، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنه سعيد للغاية بنجاح منتخب مصر في التأهل للمونديال، الذي سيقام الصيف المقبل، متمنيًا أن يلحق بهم الإيطالي.

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وأضاف شعراوي، أن سعادته أيضًا لا توصف بمحمد صلاح، مؤكدًأ أنه لاعب عظيم ودوره كبير للغاية في تأهل الفراعنة للمونديال.

وأكد شعراوي، أن صلاح دائمًا ما يتواصل معه، حيث حرص على تهنئته بعدما سجل هدفين في مرمى أودينيزي، في اللقاء الذي انتهى بفوز روما بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بالدوري الإيطالي.

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التحرير

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