سفير مسلمي بورما يطالب المنظمات العربية بـ«تقديم مساعدات»

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طالب الدكتور عمر الفاروق، سفير مسلمي بورما بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المُجتمع الدُولي والمنظمات الإسلامية والعربية بضرورة تقديم المساعدات للنازحين الروهينجا في بنجلاديش.

أضاف الفاروق، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، أن دول مثل مصر وإندونسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، دائمًا ما تُرسل مساعدات إنسانية إلى هؤلاء النازحين واللاجئين.

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أوضح أن القتل لم ينته بعد في ميانمار، لأنّه لا زال موجودًا حتى هذه اللحظة، متابعًا أن 7 دول كانت تتحدث عن قضية مسلمي الروهينغا، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لوضع حد لهذه الأزمة.

أكد سفير مسلمي بورما، أنه «يجب على دول العالم الإسلامي أن يعقدوا مثل هذه المؤتمرات لوضع حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».