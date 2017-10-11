مقتل وإصابة 22 شخص في تفجير انتحاري غربي الانبار
مقتل وإصابة 22 شخص في تفجير انتحاري غربي الانبار
10:09 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ارشيفية
الأنبار - (د ب أ):
فجر انتحاري نفسه في مقهى وسط هيت بمحافظة الانبار، 118 كيلومترا غربي بغداد، وتسبب في مقتل وإصابة 22 شخصًا.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان إن اعتداء إجراميا بواسطة إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وقع داخل مقهى شعبي في منطقة الدواره في هيت".
واضاف أن "الحادث أسفر عن مقتل7 أشخاص وإصابة 15 اخرين".
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهى بقضاء هيت أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 اخرين وإلحاق أضرار في المقهى".
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