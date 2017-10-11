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مقتل وإصابة 22 شخص في تفجير انتحاري غربي الانبار

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 22 شخص في تفجير انتحاري غربي الانبار

10:09 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة 22 شخص في تفجير انتحاري غربي الانبار

ارشيفية

الأنبار - (د ب أ):
فجر انتحاري نفسه في مقهى وسط هيت بمحافظة الانبار، 118 كيلومترا غربي بغداد، وتسبب في مقتل وإصابة 22 شخصًا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان إن اعتداء إجراميا بواسطة إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وقع داخل مقهى شعبي في منطقة الدواره في هيت".

واضاف أن "الحادث أسفر عن مقتل7 أشخاص وإصابة 15 اخرين".

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهى بقضاء هيت أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 اخرين وإلحاق أضرار في المقهى".

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مصراوي Masrawy

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