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المصريين الأحرار ببنى سويف: يجب أن تكون المساعدات الأمريكية لمصر غير مشروطة

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المصريين الأحرار ببنى سويف: يجب أن تكون المساعدات الأمريكية لمصر غير مشروطة المصريين الأحرار ببنى سويف: يجب أن تكون المساعدات الأمريكية لمصر غير مشروطة

قال الدكتور محمد زين، أمين عام حزب المصريين الأحرار ببنى سويف، تعليقا على المساعدات الأمريكية لمصر إنها يجب إلا تكون مشروُطة، وألا تكون وسيلة ضغط، مؤكداً أن دولة كبيرة، وعلى أمريكا كسب الود وليس الضغط.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن السبب فى تراجع الموقف الأمريكى هو إعادة الثقة والمصداقية للإدارة الأمريكية بعد أن فقدتها بدول المنطقة والربيع العربى، لمساندتها جماعة الإخوان المسلمين، خوفاً من سقوط مصداقيتها.

وتابع "زين" قائلاً: "إن الإدارة الأمريكية فى ورطة وحالة تخبط بعد مساندتهم لجماعة الإخوان المسلمين التى كانت تراهن عليها، وبعد نزول الشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو، ومظاهرات الأمس، أثبت المصريون أن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية".
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