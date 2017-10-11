مصدر يكشف حقيقة سرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة في منشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

نفى مصدر أمني مسؤول بمباحث قطاع شمال أكتوبر صحة ما تم تداوله من سرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بمركز منشأة القناطر.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حقيقة الواقعة هي سرقة فيلا بقرية "سمرقند" المجاورة للقرية التي تقع فيها فيلا الفريق حتاتة، لافتا بأن واقعة السرقة تعود إلى العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط أحد الأشخاص يشتبه في تورطه في تلك الواقعة، مشددا على أنه باستجوابه أكد "أنا كنت بدور على أي فيلا أسرقها".

ولفت المصدر إلى أن فريق بحث بقيادة العقيد حسام أنور، مفتش القطاع، والعقيد عمرو حافظ، مأمور القسم، والرائد إكرامي البطران، رئيس المباحث، يكثفون جهودهم للتأكد من تورط الشخص الذي تم ضبطه من عدمه.