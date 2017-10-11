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خريطة متكاملة للخدمات الحيوية بمدن وقرى بني سويف لمراجعة مستواها

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مصراوي Masrawy

خريطة متكاملة للخدمات الحيوية بمدن وقرى بني سويف لمراجعة مستواها

09:47 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

خريطة متكاملة للخدمات الحيوية بمدن وقرى بني سويف لمراجعة مستواها

المهندس شريف حبيب

بني سويف ــ (مصراوي):

كلف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام للمحافظة، اليوم الأربعاء، بالإشراف على إعداد خريطة للخدمات الحيوية بكل وحدة محلية بالمدن والقرى، تحتوي على تحديد دقيق للوضع الحالي بها من كافة النواحي، ومستوى الأداء فيها، وأوجه القصور في الخدمة، ومتطلبات تحسينها، وتطوير منظومة العمل المتبعة بكل قطاع خدمي.

وشدًد المحافظ على سرعة إنجاز الخريطة والاستفادة بقواعد البيانات المتاحة، وذلك بهدف وضع برنامج ميداني لتفقدها، والوقوف على مستواها على أرض الواقع ولضمان فاعلية أكثر للزيارات الميدانية التي تتواصل للدفع بجهود تحسين مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.

وأكد "حبيب" أن هذه الخريطة المتكاملة ستساهم بقوة في دعم الجهود التفتيشية والرقابية المتواصلة لمتابعة مستوى الخدمة، والذي يسهل أيضًا من توجيه هذه الجهود بشكل أكثر فاعلية للمناطق الأكثر احتياجًا والتي قد ترد منها شكاوى ومطالب أو ملاحظات ميدانية بخصوص الخدمة المقدمة بها.

كما أصدر المحافظ، تعليماته للسكرتير العام بمتابعة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمراجعة الميدانية المستمرة للخدمات والمرافق خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية، مع ضرورة مراجعة التقارير الواردة من الوحدات المحلية لإعداد تقرير كامل مفصل يعرض عليه شخصيًا لتقييم الوضع الراهن الخاص بالخدمات واتخاذ ما يلزم حيالها.

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