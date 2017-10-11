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ترامب: توجد مواقف مختلفة تجاه كوريا الشمالية لكنني من يتخذ القرار

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مصراوي Masrawy

: توجد مواقف مختلفة تجاه لكنني من يتخذ القرار

09:43 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ترامب: توجد مواقف مختلفة تجاه كوريا الشمالية لكنني من يتخذ القرار

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ): 

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مواقف مختلفة داخل الإدارة الأمريكية بشأن طريقة التعامل مع ملف الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض إنه يستمع إلى الجميع، لكنه في النهاية هو من يقرر.

وأضاف ترامب أنه من الممكن أن يكون هو أكثر حدة وصرامة في هذا الأمر من الآخرين، لافتا إلى أنه سيقرر في النهاية ما هو الشيء الافضل للولايات المتحدة، والأفضل للعالم، إذ أن هذا الصراع مشكلة تخص العالم كله.

يذكر أن ترامب سيتوجه في نوفمبر المقبل إلى آسيا، وستحدد الأزمة الكورية معالم هذه الرحلة بشكل محوري.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد توترات منذ أشهر بسبب تكرار التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وتهديدها باطلاق صواريخها إلى الأراضي الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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