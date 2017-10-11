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حكومة إقليم كردستان تحمل العبادي مسؤولية ما يحدث في المناطق المتنازع عليها

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مصراوي Masrawy

حكومة إقليم كردستان تحمل العبادي مسؤولية ما يحدث في المناطق المتنازع عليها

09:32 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

حكومة إقليم كردستان تحمل العبادي مسؤولية ما يحدث في المناطق المتنازع عليها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

اربيل (العراق) - (د ب أ):
حملت حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولية كل ما يحدث في المناطق المتنازع عليها، داعية إلى ترك التهديد والاتهامات جانبا، والبدء في حوار جدي وبناء بين الطرفين.

وذكَّرَ بيان صدر عن حكومة الإقليم اليوم الاربعاء العبادي بانه عندما حصل على ثقة كافة الكتل البرلمانية في استلام منصب رئاسة الوزراء ، وعد بالقضاء على الفساد، وبعد مضي سنوات اصبح العراق واحدا من اكثر عشر دول فسادا في العالم.

وذكَّرَه أيضا بانه "وبحسب ما في التقارير فإن العراق قد صرف حوالي 850 مليار دولار منذ العام 2003، ومازال الموطنون العراقيون يعيشون مثل مواطني الدول الفقيرة. مشيرا إلى أن الفساد في العراق قد اثر على خطط التنمية في الإقليم وجميع المناطق العراقية".

وعبر البيان عن "استعداد حكومة الإقليم للتعاون في كشف ملفات الحسابات ومبيعات النفط منذ عام 2003 وحتى الان في كردستان والعراق، مضيفا ان اثنتين من كبريات الشركات العالمية تشرفان على حسابات مبيعات النفط في الاقليم، وهما يراجعان ويدققان في كل الامور الحسابية الخاصة بالنفط والثروات الطبيعية".

ويُذكِّر البيان انه "بعد التهديدات المباشرة التي اطلقها العبادي ومطالبته قوات البيشمركة بعدم التعرض للقوات العراقية التي تدخل الى المناطق المتنازعة عليها، فان العبادي يتحمل شخصيا بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مسؤولية كل ما يحدث من نزاعات واعمال عنف في تلك المناطق التي تتمتع الاستقرار".

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