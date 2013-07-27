حزب النور بالإسكندرية يدعو جميع القوى السياسية للحوار والمصالحة

دعا حزب النور بالإسكندرية جميع التيارات والقوى السياسية بضرورة الحوار والمصالحة الوطنية بعد اشتعال حدة العنف فى البلاد.

> وقال الحزب فى بيان له: "بعد الأحداث الأخيرة، وإسالة المزيد من الدماء المصرية، فلا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالحوار والتفاوض للوصول إلى حل سياسى".

وتابع: "لقد صدرت أخيراً عدة مبادرات تؤدى إلى حل سلمى وسياسى للأزمة منها مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، ورفاقه الأفاضل، والذى يرى الحزب أنها صالحة لأن تكون أساسا للحوار مع احتمال الزيادة والنقصان أو التعديل فى بعض بنودها".

ويدعو الحزب جميع الأطراف إلى إظهار شيئا من المرونة وتغليب الصالح العام حفاظا على وحدة مصر وتماسكها وحقنا للدماء وعودة اللحمة للشعب المصرى تحقيقا للاستقرار وانطلاقا لمستقبل يحقق أمال الشعب.

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