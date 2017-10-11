قرار وزاري باعتبار "الرسم والحاسب الآلي" مادة نجاح ورسوب

القاهرة- مصراوي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (377) بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (313) لسنة 2011 بشأن التقويم التربوي الشامل الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.

وقال الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام، في تصريح له، إن أهم ما تضمنه القرار الوزاري الجديد من تعديلات هي اعتبار التربية الفنية مادة نجاح ورسوب، ولا تضاف درجاتها للمجموع، واعتبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا اختياريًا في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، أما في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي فهي نشاطًا أساسيًا لا تُضاف إلى المجموع، وبالنسبة لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الحلقة الإعدادية فهي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع.

وأضاف أن القرار تضمن أيضا عقد امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من الصف الثاني الابتدائي، حتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة، أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي فتعقد امتحاناته على مستوى الإدارة التعليمية، من خلال لجان النظام والمراقبة بكل مدرسة؛ أسوةً بما هو متبع مع باقي صفوف النقل.

وفي نفس السياق ، أشار حجازي أنه تقرر إضافة نشاط تدريس اللغة الأجنبية الثانية: (الفرنسية – الألمانية – الإيطالية - الإسبانية) كنشاط اختياري في المدارس الرسمية، إلى قائمة الأنشطة الاختيارية، للصفوف الثلاثة بالحلقة الإعدادية ، وإضافة الدرجات التي كانت مخصصة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي إلى إجمالي درجات المجموع الكلي في نهاية كل فصل دراسي، بالصفوف من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.