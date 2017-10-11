مصدر: إلغاء التعاملات الورقية لنقل الطلاب والمعلمين بين المدارس

القاهرة- مصراوي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اتجاه للوزارة لتغير نظام نقل المعلمين والطلاب بين المدارس، بحيث يكون النقل إلكترونياً وإلغاء التعاملات الورقية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر تطبيق هذا القرار بداية من العام القادم لضمان نزاهة تلك التنقلات بدون محاباة أو مجاملة لأحد.

وتابع المصدر، أن كل طلب يقدم سيأخذ رقم محدد، يستطيع به أن يتقدم للجهة الأخرى التى يريد النقل إليها وذلك عن طريق شبكة الإنترنت بدون أي تدخل شخصي من أحد، مشيرا إلى أن هذا القرار يشمل والنقل بين الإدارات والمديريات التعليمية.