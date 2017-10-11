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استبعاد معلم ضرب تلميذا في الابتدائية بالشلوط وكسر ذراعه

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استبعاد معلم ضرب تلميذا في الابتدائية بالشلوط وكسر ذراعه استبعاد معلم ضرب تلميذا في الابتدائية بالشلوط وكسر ذراعه

التحرير

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أقدم أخصائي اجتماعي بسوهاج على كسر ذراع طالب بالصف الخامس الابتدائي وضرب بزمزمية المياه لمزحه مع أحد زملائه داخل الفصل في أثناء الحصة الدراسية.

وحرر والد الطالب حسام الدين محمد شعبان، المحضر رقم 7095 جنح قسم ثاني سوهاج لسنة 2017، ضد "عماد.ف" أخصائي اجتماعي بمدرسة الثورة الابتدائية بسوهاج، يتهمه بالتسبب في كسر ذراع ابنه.

قال والد الطالب: "ما حدث جريمة ولن أتنازل عن حقي أمام القضاء، أنا مش بدخل ابني مدرسة وأدفع مصروفاته الدراسية علشان يرجع لي مكسر".

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وأضاف شعبان: "نجلي رجع لي زراعه مكسور ونفسه مكسورة لإهانته أمام زملائه وضربة بزمزمية المياه والشلوط ولي ذراعه وراء ظهره حتى كسر، مطالبًا وزير التعليم بالتدخل ومحاسبة المعلم".

من جانبه، استبعد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، المدرس وفتح تحقيقا في الواقعة.

 

 

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التحرير

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