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تركيب كاميرات بمستشفيات قنا لرصد التجاوزات الغير الأخلاقية (صور)

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التحرير

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قامت مديرية الصحة في محافظة قنا بتركيب كاميرات مراقبة في مختلف المستشفيات الحكومية بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، ما بين المستشفيات العامة والمركزية، وذلك في خطوة جديدة لتوثيق التجاوزات بين المواطنين والأطباء داخل المستشفيات.

وقال الدكتور عماد حمدي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة في قنا، في بيان اليوم الأربعاء، إن الكاميرات تم تركيبها في مختلف مستشفيات المحافظة بالمدن والمراكز، بقرار من وزير الصحة أحمد عماد الدين.

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ولفت حمدي إلى أن الكاميرات تأتي ضمن خطوة جديدة لتطوير الأداء الصحي داخل المستشفيات، ولتوثيق أي تجاوزات غير أخلاقية تحدث داخل المستشفيات، او اعتداءات من البلطجية علي المستشفيات.

وتابع المتحدث باسم المديرية أن خطوة تركيب كاميرات المراقبة داخل المستشفيات، كانت من الخطوات المتفق عليها منذ فترة بوزارة الصحة وذلك بقرار الوزير.

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ونوه حمدي إلى أن هناك متابعة أمنية وتنسيق مع مديرية الأمن خاصةً من اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، والذى أعجب بالفكرة التى ستؤدي لضبط المتعدين أو البلطجية والخارجين عن القانون واللصوص.

فيما أوضح الدكتور وائل السيد، نائب مدير مستشفى نجع حمادي، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الكاميرات تم تركيبها من أجل مراقبة العمل داخل المستشفى، فضلاً عن رصد أى أعمال خارجة عن القانون ورصد أي تجاوزات تحدث داخل حرم المستشفى وتعد أمرا ضروريا داخل أى مؤسسة حكومية في الآونة الأخيرة.

 

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التحرير

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