الـ«يويفا» يعلن عن بطولة جديدة.. تعرف على نظام دوري الأمم الأوروبية

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تنظيم بطولة جديدة تحت مسمى «دوري الأمم الأوروبية» الذي ستنطلق النسخة الأولى منه في شهر سبتمبر من العام المقبل، وتعتمد فكرة دوري الأمم الأوروبية على إلغاء المباريات الودية التي لا قيمة لها أثناء التوقفات الدولية واستبدالها ببطولة أكثر تنافسية بين المنتخبات الأوروبية.

نظام البطولة

تقسم منتخبات القارة الأوروبية إلى 4 مستويات A، B، C، D حيث يضم المستوى الأول 12 منتخبا ويضم المستوى الثاني 12 منتخبا ويضم المستوى الثالث 15 منتخب ويضم المستوى الرابع 16 منتخبا، وذلك وفقًا لتصنيفهم العالمي الحالي بعد إنتهاء التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وسيتم تقسيم تلك المنتخبات في كل مستوى إلى 4 مجوعات، المستوى الأول سيتم تقسيمه على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 3 فرق وكذلك الحال في المستوى الثاني أما في المستوى الثالث فستتواجد 4 مجموعات من بينها مجموعة واحدة تضم 3 فرق و3 مجموعات تضم 4 فرق، أما المستوى الرابع سيتكون من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

تميز المستوى الأول

وفي المستوى الأول ستقام المباريات بنظام الدوري في كل مجموعة على أن يتأهل أصحاب الصدارة إلى الدور التالي وهو نصف النهائي والذي ستسضيفه دولة سيتم الإعلان عنها في عام 2019، وسيقام نصف النهائي في شهر يونيو من عام 2019 على أن يواجه الفائز من كل مباراة في نصف النهائي الفريق الأخر في المباراة النهائية لتحديد هوية بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

نظام المجموعات الأخرى

أما في باقي المستويات ستقام المباريات في المجموعات بنظام الدوري أيضًا وذلك من أجل تحديد متصدر كل مجموعة، وتعتمد الفكرة على أن يصعد أصحاب الصدارة في المستوى الثاني على سبيل المثال للمشاركة في المستوى الأول للبطولة في النسخة التالية بدلًا من المنتخبات الأربع التي ستتذيل مجموعتها في المستوى الأول وهكذا في باقي المستويات، أي أن أصحاب الصدارة في التصنيف الرابع سيصعدون للمشاركة في المستوى الثالث في النسخة التالية بدلًا من المنتخبات الأربع التي ستتذيل مجموعتها في المستوى الثالث وهكذا الأمر بين المستوى الثاني والثالث.

الحافز من البطولة

سيحصل كل مستوى من المستويات الـ4 على بطاقة للتأهل مباشرة إلى يورو 2020، كل بطاقة مخصصة للمجموعة ستكون من نصيب أحد المنتخبات الـ4 التي ستتصدر المجموعات في كل مستوى.

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ولتوضيح هذا الأمر نعطي مثال بالمستوى الرابع، فبعد إنتهاء مبارياته سيتم النظر إلى المنتخبات الـ4 التي تصدرت المجموعات وفي حال إذا كان هناك منتخب واحد منهم فقط لم يتأهل لليورو سيتم منحه البطاقة مباشرة، أما إذا فشل أكثر من منتخب في التأهل من خلال تصفيات اليورو فستقام دورة بين المنتخبات التي لم تتأهل لتحديد المنتخب الذي سيحصل على تلك البطاقة، وسينطبق هذا الأمر على باقي المستويات الثلاث الأخرى، أي أن بطولة دوري الأمم الأوروبية ستمنح 4 بطاقات للتأهل إلى يورو 2020 بعيدًا عن التصفيات الأوروبية التقليدية.

مستويات البطولة

وسيضم المستوى الأول منتخبات ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا وبولندا وسويسرا وكرواتيا وهولندا.

وسيضم المستوى الثاني منتخبات النمسا وويلز وروسيا وسلوفاكيا والسويد وأوكرانيا وأيرلندا والبوسنة وأيرلندا الشمالية والدنمارك والتشيك وتركيا.

وسيضم المستوى الثالث منتخبات المجر ورومانيا واسكتلندا وسلوفينيا واليونان وصربيا وألبانيا والنرويج ومونتينجرو وإسرائيل وبلغاريا وفنلندا وقبرص وإستونيا وليتوانيا.

وأخيرًا سيضم المستوى الرابع منتخبات أذربيجان ومقدونيا وبيلاروسيا وجورجيا وأرمينيا ولاتفيا وجرو فارو ولوكسمبورج وكازخستان ومولدوفا وأندورا ومالطا وليشتنشتاين وكوسوفو وجبل طارق وسان مارينو.

مواعيد المباريات

وستقام مباريات النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في الفترة ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام المقبل، على أن يلعب أصحاب صادرة المجموعات في المستوى الأول في الجولة النهائية لتحديد البطل في شهر يونيو من عام 2019.

يذكر أن النسخة التالية من دوري الأمم الأوروبية ستنطلق في عام 2020 عقب نهاية منافسات اليورو تزامنًا مع بدء التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.