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بالصور.. إضاءة مجمع التحرير بالليزر احتفالًا بالتأهل لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إضاءة مجمع التحرير بالليزر احتفالًا بالتأهل لكأس العالم

09:14 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- مصطفى المن​شاوي:

تصوير- محمود بكار:

قامت وزارة السياحة، بإضاءة واجهة مجمع التحرير وبرج القاهرة بعروض ضوئية باستخدام الليزر بالألوان المختلفة عليهم، احتفالا بالإنجاز الرياضي للمنتخب المصرى وتأهله لكأس العالم 2018، وتزامنا مع احتفالات أكتوبر.

وقالت وزارة السياحة في وقت سابق، إنها من خلال هيئة تنشيط السياحة بدأت بالفعل في استغلال الحدث من خلال برنامج وخطة للاستفادة من الحدث وتعزيز المردود الإعلامي لإلقاء الضوء على .

وأوضحت أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة السياحة في استغلال الأحداث الإيجابية لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

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مصراوي Masrawy

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