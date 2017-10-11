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صورة وخبر: سوريا.. شعب رحال ووطن يحترق

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سوريا.. شعب رحال ووطن يحترق

09:17 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

صورة وخبر: سوريا.. شعب رحال ووطن يحترق

مدنيون سوريون (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

لا تكاد نار الحرب أن تهدأ في منطقة سورية حتى تشتعل في أخرى ليحرق لهيبها وطنًا لا يملك أبناؤه لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا؛ فمن لم يمت على يد المسلحين؛ قتلته قنابل الطائرات التي كثيرًا ما تخطئ أهدافها.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، صورة لمدنيين يتجهون إلى أطراف الرقة بعدما تركوا منازلهم في مدينة دير الزور.

وبينما تقصف الطائرات الروسية مواقع تنظيم "داعش" في دير الزور؛ تواصل قوات سوريا الديمقراطية - المدعومة من واشنطن - قتالها في مدينة الرقة لاستكمال تحريرها من مسلحي التنظيم.

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