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مكافحة المخدرات تفاجئ تجار بولاق الدكرور والطالبية بحملة مكبرة

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مصراوي Masrawy

مكافحة المخدرات تفاجئ تجار بولاق الدكرور والطالبية بحملة مكبرة

09:12 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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بالصور.. ضبط 66 قطعة أثرية داخل سيارة بمنطقة مصر القديمة

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بالصور.. ضبط 66 قطعة أثرية داخل سيارة بمنطقة القديمة

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، شن حملاتهم المكبرة التي تستهدف ضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة بمخنلف مراكز المحافظة.

وشنَّ القطاع بقيادة اللواء ماجد عادل والعقيد أشرف فودة، وكيل الإدارة، حملات مكبرة تركزت بدائرتي قسمي شرطة بولاق الدكرور والطالبية، وخاصة منطقتي "كشك العيش - كوبري الخشب".

وأسفرت الحملات بمشاركة الرائد هيثم سكر، والنقيب محمد الطويل، عن ضبط 6 متهمين، وبحوزتهم كمية من (الفودو - الحشيش - الأقراص المخدرة)، ومبالغ مالية.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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