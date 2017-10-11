علاقة عاطفية تدفع فتاة للانتحار من الطابق الرابع بالمرج

القاهرة - مصراوي:

أقدمت فتاة على الانتحار وألقت نفسها من الطابق الرابع بمنطقة المرج؛ بعد معرفة عائلتها بعلاقتها الآثمة مع شاب.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو، وتبين أن "ي. م."، 18 سنة، ألقت نفسها من الطابق الرابع.

وأشارت التحريات إلى أن أسرة الفتاة علمت بعلاقتها بشاب في منطقة سكنها، ولدى مواجهتها ألقت نفسها من أعلى العقار، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور سقوطها.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.