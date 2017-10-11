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علاقة عاطفية تدفع فتاة للانتحار من الطابق الرابع بالمرج

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مصراوي Masrawy

علاقة عاطفية تدفع فتاة للانتحار من الطابق الرابع بالمرج

08:59 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

علاقة عاطفية تدفع فتاة للانتحار من الطابق الرابع بالمرج

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أقدمت فتاة على الانتحار وألقت نفسها من الطابق الرابع بمنطقة المرج؛ بعد معرفة عائلتها بعلاقتها الآثمة مع شاب.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو، وتبين أن "ي. م."، 18 سنة، ألقت نفسها من الطابق الرابع.

وأشارت التحريات إلى أن أسرة الفتاة علمت بعلاقتها بشاب في منطقة سكنها، ولدى مواجهتها ألقت نفسها من أعلى العقار، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور سقوطها.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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