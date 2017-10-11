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حبس سكرتير نائب محافظ الجيزة في واقعة "الرشوة الجنسية"

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مصراوي Masrawy

حبس سكرتير نائب محافظ الجيزة في واقعة "الرشوة الجنسية"

08:55 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، اليوم الأربعاء، بحبس سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة، 4 أيام بتهمة استغلال منصب كونه موظف عام وطلب "رشوة جنسية" من ربة منزل وراودها عن نفسها وطلب منها إقامة علاقة جنسية مقابل إصدار قرارات إزالات لمباني على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقائها بطريق أسيوط الزراعي بمنطقة الحوامدية، وعرضت النيابة التسجيلات على المساعدات الفنية لتفريغها.

كانت النيابة قد أمرت بتفريغ التسجيلات المتضمنة اللقاءات والأحاديث التي وقعت بين سكرتير نائب محافظ الجيزة، وسيدة يطلب منها رشوة جنسية، نظير استصدار قرارات بشأن إيقاف الأعمال وإزالة المباني على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وبين أشقاء زوجها.

البداية مع بلاغ تقدمت به سيدة تدعى "إلهام"، تتهم "هيثم م." بسكرتير نائب محافظة الجيزة، بأنه طلب منها رشوة جنسية؛ مقابل استصدار قرارا بإزالة المباني المقامة على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وأشقاء زوجها بطريق أسيوط الزراعي بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أكدت تحرياته صحة البلاغ، وأن المتهم اعتاد طلب ذلك من السيدات اللاتي يترددن على ديوان المحافظة.

تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل كافة اللقاءات والأحاديث، وبالعرض على نيابة العمرانية أمرت بضبط وإحضار المتهم.

واليوم، طلب المتهم من مقدمة البلاغ لقاءها بمكتبه لاطلاعها على الأوراق الخاصة بها، وأثناء تواجدهما سويًا، طلب منها التوجه إلى شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور لمعاشرتها جنسيًا، وتم ضبطه عقب تصويره وتسجيل المحادثة.

وبمواجهته، أقر بصحة التحريات، واعترف بارتكاب ما هو منسوب إليه بموجب التسجيلات، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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