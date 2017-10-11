وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان "ممشى أهل مصر" بالترعة الإبراهيمية (صور)

أسيوط - أسامة صديق :

شهد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية بالعاملين بمديرية الري بأسيوط، على هامش زيارته إلى محافظة أسيوط لتفقد آخر المستجدات بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومتابعة مخرات السيول على مستوى المحافظة، وتفقد إنشاء ممشى أهل مصر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وجوزيف حلمي، وكيل وزارة الري بأسيوط، والمهندس حسين جلال، مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، وعدد من المهندسين والعاملين بمديرية الري بمحافظة أسيوط.

وتناول محافظ أسيوط ووزير الري بعض المشكلات التي طرحها العاملون بالري، منها مشكلة تخصيص قطعة أرض لجمعية إسكان الري لإنشاء مساكن خاصة عليها، ووعد المحافظ بتشكيل لجنة لفحص الموضوع ودراسته.

كما شدد وزير الري والموارد المائية خلال الاجتماع على اتخاذ إجراء سريع، حال حدوث تعديات على حرم النيل، كما وعد بتوفير المعدات اللازمة لإزالة التعديات خلال الخطة المالية القادمة.

كما ناقش محافظ أسيوط، تطهير مخرات السيول على مستوى المحافظة، مشددًا على إزالة أي تعديات على مجرى مخرات السيول وإنذار المواطنين بضرورة الإخلاء من منطقة مخرات السيول حتى لا تتعرض أرواحهم للخطر.

كما تفقد محافظ أسيوط، ووزير الري أعمال إنشاء "ممشى أهل مصر" بشارع أحمد حسن الباقوري، بجوار كوبري 25 يناير على البر الأيمن للنيل بطول 600 متر، رافقهم المهندس شريف جميل كبير مهندسي المشروع.

وقال المهندس جوزيف حلمي، إن مشروع ممشى أهل مصر يأتي ضمن مشروع منزل كوبري فيصل الذي يتكلف 47 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أعمال إنشائه على البر الأيمن من ترعة الإبراهيمية، بدأت في أغسطس 2017 بطول 600 متر، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يتوقع الانتهاء منه في فبراير 2018.