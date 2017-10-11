إسرائيل تهدد بالرد على تسليط عناصر من حماس اشعة الليزر صوب جنودها

تل أبيب - (د ب أ):

حذر منسق اعمال الحكومة في المناطق الميجور جنرال يوؤاف مردخاي من مغبة مواصلة نشطاء من حماس توجيه وتسليط اشعة الليزر صوب جنود من الجيش الإسرائيلي مرابطين في مواقعهم عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيليأن أقوال منسق أعمال الحكومة وردت في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأضاف أن العناصر الحمساوية تقوم بذلك دون علم قادتها فيما يبدو،محذرا من أن ذلك سيؤدي الى رد إسرائيلي وتصعيد للأوضاع.

وتحمل إسرائيل حماس المسؤولية عن أي اعمال عنف يكون مصدرها قطاع غزة.

وقصفت مدفعية إسرائيلية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بعدة قذائف.

كان الجيش الإسرائيلي قصف مساء الأحد الماضي أطراف قطاع غزة بعد إعلانه عن سقوط قذيفة صاروخية جنوبي إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية في حينها أن القصف استهدف نقطة "رصد" تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.