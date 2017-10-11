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اللجنة الانتخابية الكينية تسمح لثمانية مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية

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مصراوي Masrawy

اللجنة الانتخابية الكينية تسمح لثمانية مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية

08:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

اللجنة الانتخابية الكينية تسمح لثمانية مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية

رئيس كينيا

نيروبي - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الانتخابية الكينية اليوم الأربعاء السماح لجميع مرشحي الرئاسة الثمانية الذين شاركوا في الانتخابات التي جرت في 8 أغسطس بخوض الانتخابات الرئاسية المقرر اعادتها في 26 أكتوبر الجاري.

واتخذت اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود القرار بعد ساعات من صدور حكم المحكمة العليا بالبلاد بأن تسمح اللجنة لمرشح واحد إضافي على الأقل بالمشاركة في الانتخابات المعادة.

وتمت إضافة ايكورو اوكوت مرشح حزب التحالف الثالث المعارض إلى ورقة الاقتراع، بعد تقديم التماس الى المحكمة للطعن في قرار اللجنة بتعيين مرشحين اثنين فقط للانتخابات الجديدة، وهما الرئيس الحالي اوهورو كينياتا ومنافسه الرئيسي رايلا اودينجا.

وقالت اللجنة إن اسم اودينجا مازال حتى الآن على ورقة الاقتراع.

وأعلن اودينجا أمس الثلاثاء أنه سيقاطع الانتخابات، ولكنه لم يسحب ترشيحه رسميا وفقا لما ذكرته اللجنة في بيان.

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