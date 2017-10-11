"علقة ساخنة" لمحامٍ من زوج موكلته بمركز شرطة الزقازيق (صور)
"علقة ساخنة" لمحامٍ من زوج موكلته بمركز شرطة الزقازيق (صور)
08:03 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
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إزالة 618 حالة إشغالات وتعديات بمركز ببا جنوب ببني سويف (صور)
الشرقية – فاطمة الديب:
تعرض محام، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، لتعدٍّ بالضرب المُبرح من قِبل زوج موكلته وأشقائه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تسليم منقولات زوجية لموكلته، داخل مركز شرطةالزقازيق.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتعرض المحامي "عبدالحميد فاروق" لتعدٍّ من قِبل زوج موكلة لديه وأشقائه؛ وذلك أثناء تسليم منقولات زوجية، فيما تمكنت قوة من ضباط المركز، من إنقاذ المحامي وضبط المُعتدين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
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