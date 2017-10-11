إلهامي عجينة يترشح لرئاسة النادي الأهلي: الكفاءة أهم من الشعبية
إلهامي عجينة يترشح لرئاسة النادي الأهلي: الكفاءة أهم من الشعبية
08:52 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
النائب إلهامي عجينة
كتب – محمود رمزى:
أعلن النائب إلهامي عجينة، ترشحه لرئاسة النادي الأهلي في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، والمزمع عقدها في شهر نوفمير المقبل.
وقال "عجينة"، في تصريح لـ"مصراوي": "قادر على منافسة محمود طاهر ومحمود الخطيب، رغم قلة شعبيتي مقارنة بهم، وعدم تواجدي الدائم داخل النادي، إلا أن رئاسة النادي ليس من شروطها أن أكون لاعب كورة قدم بقدر من تحتاج إلى كفاءة وقدرة على الإدارة وهو ده الأهم".
وتابع: "مرتضى منصور ومحمود طاهر لم يلمسوا الكورة، ولكنهم نجحوا في رئاسة النادي، وأنا أستطيع قيادة النادى نحو الانجازات، وتطوير الأداء".
وأعلن الكابتن محمود الخطيب، الشهر بـ"بيبو" في بيان رسمي، سبتمبر الماضي، ترشحه لرئاسة النادي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأهلي يصل القاهرة بعد لقاء النجم الساحلي
-
بعثة الأهلي تطير إلى تونس لملاقاة الترجي
-
عمرو أديب عن فوز الأهلي بكأس مصر: "حظ غريب"
-
رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينفي إضافة مادة لقانون الرياضة
إعلان
إعلان