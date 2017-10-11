الصحة تعلن عن توزيع الصيادلة خريجي دفعتي 2016 و2017.. غدًا

كتب - أحمد جمعة:

تعلن وزارة الصحة والسكان، غدًا الخميس، عن توزيع الصيادلة خريجي دفعة دور أول وثاني 2016 ودور يناير وفبراير2017، وذلك بإجمالي 13 ألف و 130 صيدلي، عن طريق موقع الحكومة الالكترونية من خلال الرابط التالي .mhealth.cu.edu.eg

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم إعلان نتيجة تكليف الصيادلة المذكورين، ظهر الغد، حيث تم توزيعهم على محافظات الجمهورية من خلال مديريات الشئون الصحية المختلفة وعلى الهيئات التابعة للوزارة، مؤكداً على أنه تم توزيع الإناث على محافظات إقامتهم.